Roccella FitWalking: 2020 edizione speciale, il cammino continua con La Catalana

Fervono i preparativi per l"8 Roccella FitWalking" con un edizione speciale. Il cammino continua con La Catalana: una rassegna di percorsi inediti ed extraurbani che accompagneranno i partecipanti tutte le domeniche di agosto. La camminata non competitiva più seguita in Calabria, nonché la seconda manifestazione di cammino per partecipanti d'Italia, irrinunciabile appuntamento dell'estate della Costa dei Gelsomini, vi aspetta il 9, 16 , 23 e 30 agosto in un format COVIDfree. Infatti il Roccella FitWalking 2020 , cambia format ma assicura il divertimento, benessere, scoperta del territorio, emozioni e sorprese ai partecipanti. I 4 percorsi studiati e pianificati dalla professionalità e dalla sapiente conoscenza del territorio dell'organizzatore Fausto Certomà, presidente dell'asd Calabria Fitwalking e Formatore nazionale di Fitwalking, sono unici ed irripetibili e lasceranno con il fiato sospeso e il cuore colmo di meraviglia i partecipanti .

Appuntamento per la prima tappa del 8 Roccella FitWalking ed. speciale domenica 9 agosto alle ore 18:30 100 metri oltre la chiesa di San Sostene a Roccella Ionica.

<<Nonostante tutte le avversità di questi mesi abbiamo fortemente voluto esserci e continuare a camminare insieme nel motto "distanti ma insieme per il Benessere" – dichiara Fausto Certomà – Questa edizione speciale terrà conto delle giuste indicazioni di cautela e di distanziamento sociale antiCovid che permettono di salvaguardare la salute generale e individuale. Per questo motivo abbiamo scelto di distribuire il grande evento di fine luglio su più giornate e di spostarlo in luoghi più aperti , meno rischiosi dal punto di vista degli assembramenti, pieni di verde e di splendidi scorci sul litorale che sono sicuro lasceranno a bocca aperta tutti>> E da questa considerazione che è nata "La Catalana" una rassegna di percorsi naturalistici nel bellissimo bosco catalano di Roccella Ionica. I percorsi individuati sono fattibili da tutti e sono tesi, nella consueta atmosfera di allegria e divertimento, a stimolare anche quest'anno che ci ha visto costretti a limitare i nostri spostamenti che si puo', e anzi si deve, per il nostro benessere e per la nostra salute, camminare in sicurezza riscoprendo anche la normalità di un turismo a piedi fra la nostra meravigliosa natura.

Nell'estate 2020 camminare vuol dire anche e soprattutto andare verso una nuova normalità : un viaggio per il quale i nostri piedi ci sembrano più sicuri di aerei , treni, pullman e auto in condivisione. Per questo l'8 Roccella Fitwalking, manifestazione di punta di uno stile di vita corretto e di una promozione del cammino quale attività fisica adatta a tutti e necessaria per la salute di grandi e bambini, ha coniugato questa edizione speciale con l'esigenza di trovare luoghi meno battuti per contrastare e superare in sicurezza questo momento e far scoprire luoghi e paesaggi nuovi sia ai cittadini che ai tanti turisti che animeranno Roccella Ionica.