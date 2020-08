Cittanova: inaugurazione "le vie dei poeti"

L'inaugurazione che si svolgerà domani, 9 Agosto 2020 alle ore 21:30 in Via Rocco Gentile – area antestante alla Villa Comunale "Carlo Ruggiero" -, rientra nelle iniziative che l'Amministrazione Comunale di Cittanova ha previsto per la stagione estiva 2020. Il percorso, nello specifico, è frutto di un progetto che parte da lontano, ed in esso risiede l'impegno e la costanza profusa dai componenti dell'Associazione Culturale "Cittanuova" e dell'Associazione culturale "Kalomena". L'idea nasce dalla volontà di valorizzare l'ambito letterario cittanovese, da sempre vivo ed in più occasioni divenuto anche un particolare collante tra le generazioni dei figli della nostra terra che, proprio intorno all'apporto della cultura locale, seppur proiettati in strade di vita differenti, con il trascorrere del tempo ne hanno subito il fascino, divenuto nel tempo un patrimonio da custodire gelosamente.

Per questa prima fase sono state scelte 12 poesie di autori cittanovesi. In ogni testo e per ogni autore, comprese le opere che non saranno esposte in questa annualità, sono stati riscontrati elementi di pregio ed interesse. Contemporaneamente, legando al concetto letterario un principio di natura antropologica, è stato possibile associare ad ogni poesia ed al messaggio contenuto, la congiunzione ad un luogo ben preciso posto all'interno del centro abitato di Cittanova. Questi due elementi, vita del poeta e riconducibilità specifica di un luogo, divengono un modello di straordinaria elevazione culturale destinati ad essere collocati nel progetto promosso dall'Amministrazione Comunale e teso a rendere Cittanova un Museo a cielo aperto. Durante il corso della serata, sono previsti intermezzi musicali a cura di Gabriele Albanese e Fabio Macagnino. Inoltre, grazie alla partecipazione degli allievi della Scuola di Recitazione della Calabria, saranno interpretate alcune poesie redatte dai nostri poeti. Sono previsti i saluti della Presidente dell'Associazione Cittanuova Clelia Bruzzi; dell'Assessore alla promozione culturale Marianna Iorfida. Seguiranno gli interventi del Sindaco del Comune di Cittanova Francesco Cosentino e di Francesco Adornato, Rettore dell'Università degli Studi di Macerata. A coordinare i lavori sarà Francesco Rao, corrispondente di TeleMia. Quanto verrà svolto in occasione della suddetta inaugurazione non sarà la conclusione di un progetto in quanto giunge una chiara volontà, da parte degli stessi organizzatori, a continuare il lavoro intrapreso rendendo costantemente dinamico lo sviluppo di questa iniziativa che, grazie all'apporto di ulteriori contributi letterari, potrà essere l'occasione per ampliare le Vie dei Poeti e, di volta in volta, conferire al progetto complessivo una forma di attrazione culturale ben omogenea capace di mantenere viva la nostra cultura e di estenderla all'intero territorio.