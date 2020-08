Una targa per ricordare i partigiani palmesi caduti nella Resistenza

Domenica prossima, 9 agosto 2020, all'ingresso del Palazzo Municipale, in esecuzione di una delibera votata all'unanimità dai consiglieri comunali lo scorso febbraio, verrà scoperta una targa in marmo in memoria e in onore dei partigiani palmesi caduti durante la guerra di liberazione dal nazifascismo.

Considerati il significato e l'importanza della cerimonia, invitiamo tutti i cittadini a partecipare per rendere omaggio a quei giovani che hanno sacrificato la loro vita per il nostro presente libero e democratico.