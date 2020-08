Rilascio patenti di guida a portatori di handicap e invalidi, lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria: "L'asp blocca tutto (di nuovo)"

"Dopo la nostra segnalazione dell'Ottobre 2019 che aveva, in qualche modo, riportato la situazione alla normalità, oggi, i cittadini della provincia di Reggio Calabria sono nuovamente indignati per quanto si è venuto a verificare nelle ultime settimane: l'ASP non rilascia e non rinnova le patenti di guida ai portatori di handicap ed agli invalidi civili. La motivazione di questo blocco ha dell'assurdo: non si riesce a rimpiazzare l'ex Presidente della Commissione, dott. Guido Sansotta, e un componente della Commissione Medica Locale per l'Idoneità alla Guida, il sig. Domenico Ligato, andati in pensione.

Ad oggi sono più di 1.000 le pratiche per il rilascio/rinnovo di patenti speciale che devono essere evase ed appare quanto mai surreale che un cittadino di Reggio Calabria, portatore di handicap o invalido, debba recarsi nella città di Vibo Valentia per il disbrigo di una pratica ordinaria, con tutti i problemi che ne derivano.

Lo Sportello Consumatori di Reggio Calabria ha messo in evidenza agli organi competenti l'attuale circostanza che si è venuta a creare e si auspica che la situazione possa tornare al più presto alla normalità". Lo si legge in una nota dello Sportello del Consumatore di Reggio Calabria.