Marina di Gioiosa Ionica: tris di eventi culturali dal 6 all'8 agosto

L'assessorato alla Cultura del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, con a capo il vicesindaco Vincenzo Tavernese, cala il tris, proponendo, nella suggestiva cornice del Teatro Romano, tre appuntamenti culturali molto interessanti per tre sere di fila.

Si comincia giovedì 6 alle 21,30 con la presentazione del saggio storico di Vincenzo Cataldo e Domenico Pisani dal titolo "Serra e la Certosa di Santo Stefano nel bosco del catasto onciario del 1755" (Promocultura edizioni). Dopo l'introduzione del vicesindaco Vincenzo Tavernese, relazionerà Domenico Capponi della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Interverranno gli autori.



Secondo appuntamento in programma è per venerdì 7 alle 21, quando l'Associazione Mogli Medici Italiani darà vita alla conferenza dal titolo "La bellezza, tra salute e malattia, in epoca CoVid-19". I lavori si apriranno coi saluti della Presidente della sezione della Locride dell'Ammi, Nicoletta Santoro Tavernese, e delle autorità. Relazionerà Domenico Amuso, vicedirettore del Master in Medicina Estetica dell'università di Verona-Chieti, specialista in Chirurgia generale, Chirurgia estetica e Medicina dello Sport. Seguirà il dibattito.

Il trittico di eventi culturali si concluderà sabato 8 agosto alle 21,30 con la mostra del pittore Damocle Argirò dal titolo "Angoli e personaggi di Marina di Gioiosa Ionica. Omaggio a Remo Argirò, nativo di Marina". Dopo i saluti del vicesindaco Vincenzo Tavernese, dialogheranno col pittore i giornalisti Enzo Romeo e Gianluca Albanese.

I dettagli delle iniziative nelle locandine a corredo della presente nota.

In caso di condizioni meteo avverse, gli eventi si svolgeranno, nel rispetto delle normative anti CoVid nella sala del consiglio comunale "Costituzione Italiana", sita in via Fratelli Rosselli, 17.