Villa San Giovanni, Antonino Donato nuovo consigliere comunale

"Il mio primo pensiero non può che andare a tutti coloro che mi hanno preceduto seduti in questi banchi e hanno ricoperto queste cariche pubbliche, e che, attraverso il loro operato, la loro passione, il loro impegno, hanno reso forte il tessuto democratico della nostra comunità.

È doveroso, un ringraziamento a tutti gli elettori che hanno posto in me la loro fiducia, alla mia famiglia e soprattutto a mia moglie che mi ha sostenuto nelle mie scelte, anche politiche.

Il mio personale impegno spero sia condiviso attraverso un confronto permanente con la mia maggioranza, l'opposizione, con i cittadini, con il mondo associazionistico e con tutti i cittadini di Villa San Giovanni". È quanto si legge in una nota del consigliere Antonino Donato.

"Inizia la mia avventura da consigliere comunale - spiega Donato - non come avrei sperato ma senza dubbio con la stessa voglia e motivazioni che mi hanno portato a candidarmi. Prendo in Consiglio Comunale il posto del consigliere dimissionario e metterò a disposizione della città tutto l'impegno possibile.

Non posso dimenticare cosa dicevo in campagna elettorale, credevo e credo fermamente nella buona politica, nelle istituzioni e nelle persone che si mettono al servizio dell'altro, solo così possiamo vivere in una società migliore, in una città migliore. Inoltre, sento forte la responsabilità, di contribuire al buon funzionamento del Consiglio Comunale e di tutta la complessa macchina istituzionale. Non sarà facile iniziare un cammino già avviato ma sarò al servizio della mia città, della mia gente e questo intento guiderà ogni mio passo. Con lo stesso spirito di servizio che ha caratterizzato la mia crescita e la mia formazione con la voglia di non deludere e di non deludere chi ha riposto in me il suo voto".