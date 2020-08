Condofuri: slitta al 17 settembre il termine per presentare istanza di ammissione alla massa passiva

Slitta al 17 settembre il termine per presentare istanza di ammissione alla massa passiva.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione, Sandro Borruto, ha deliberato la proroga di ulteriori 30 giorni del termine per la procedura di rilevazione delle passività del Comune di Condofuri fino al 17/09/2020.

Pertanto, il termine perentorio per presentare istanza in carta libera di ammissione alla massa passiva del Comune, come da modulistica pubblicata sul sito del comune di Condofuri, è adesso fissato al 17/09/2020.

Il Comune di Condofuri, allo scopo di dare una corretta e dovuta pubblicità sulla situazione aggiornata del dissesto finanziario, ha predisposto un'apposita sezione nella quale verranno pubblicati tutti gli atti e le decisioni prese in merito dall'Organo Straordinario di Liquidazione (O.L.S.).