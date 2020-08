Sorgonà: “Suolo pubblico? I commercianti reggini non possono aspettare”

Si è tenuto questa mattina a Palazzo San Giorgio, sede del Municipio di Reggio Calabria, l'incontro convocato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà avente oggetto la situazione relativa all'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali sul territorio cittadino.

L'incontro è servito a fare il punto sulla situazione relativa alle nuove indicazioni disposte dall'Amministrazione comunale per l'occupazione gratuita del suolo pubblico da parte dei commercianti cittadini da modulare secondo la normative di sicurezza per la circolazione stradale dei veicoli motorizzati.

Sasha Sorgonà, Presidente di Giovani ConfCommercio Reggio Calabria, invita l'amministrazione comunale e in particolare i settori di competenza ad adoperarsi in tempi rapidi alla ricerca di una soluzione che permetta alle attività ristorative interessate di riaprire i gazebo.

"E' un film che purtroppo abbiamo già visto negli anni passati. La chiusura, parziale o totale, delle attività per questioni burocratiche è un cappio che si stringe attorno al collo degli imprenditori con ancora più forza in questo difficile 2020, anno che ci vede alle prese con il Covid-19.

I commercianti non possono aspettare -le parole di Sorgonà- hanno bisogno di soluzioni immediate, che vadano al di là delle dichiarazioni istituzionali di supporto. Abbiamo ricevuto messaggi di sfiducia e amarezza in questi giorni da parte di imprenditori che non riescono a vedere la fine del tunnel. Se in questo momento più che complicato si aggiungono chiusure di gazebo è comprensibile pensare di non riuscire ad andare avanti.

L'estate 2020 è con ogni probabilità la più difficile da affrontare negli ultimi 50 anni per i titolari di bar, pizzerie e attività ristorative. L'emergenza Covid e le norme da rispettare hanno ridotto a brandelli un'economia di vitale importanza non solo per il nostro territorio per l'Italia intera.

In situazioni eccezionali come queste, il buonsenso deve prevalere. Giovani ConfCommercio Rc è al fianco di queste attività e di tutti gli imprenditori. Osserviamo la situazione con occhio vigile, auspicando la riapertura dei gazebo chiusi già nei prossimi giorni", conclude Sorgonà.