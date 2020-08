Marina di Gioiosa Jonica (RC), ecco la “Made in Marina Card”

Marina di Gioiosa Ionica diventa un centro-commerciale-paese e lancia la „Made in Marina Card": 1000 card con il 10% di sconto in bar, ristoranti, negozi e lidi del paese destinata ai turisti! Non solo i turisti dall'estero o dal Nord-Italia che soggiornano nei B&B e case vacanze di Marina, ma anche i turisti locali ne posso usufruire, cioè quelli che per una giornata vengono dalle aree interne per godere del mare, della cucina e dello shopping del paese. Le 1000 Card stampate in esclusiva vengono rilasciate dagli esercizi commerciali stessi e possono essere vinte semplicemente commentando questo spot sulla pagina del Villaggio Marina - Made in Marina -> https://www.facebook.com/watch/?v=3016706858454946

Sono già 23 gli esercizi commerciali di Marina di Gioiosa che hanno accolto l'idea dell'artista e compaesano Armando Quattrone nel giorno di partenza di questa iniziativa inedita nel panorama calabrese: "Alcuni dicevano che era impossibile farlo e non valeva neanche la pena provarci. Noi l'abbiamo fatto e basta. Tutto parte da un'idea nata in quarantena: pensare Marina di Gioiosa come un villaggio turistico e un centro commerciale a forma di paese. Nella prima fase abbiamo creato insieme all'imprenditrice Romina Agostino il "Villaggio Marina", che presenta ai turisti esteri un'offerta unica e integrata per fare le vacanze nel nostro paese. Nella seconda fase, che inizia oggi, abbiamo creato la "Made in Marina Card" unendo tante realtà commerciali diverse su un progetto unico di attrazione, fidelizzazione e circolo dei clienti proprio come in un centro commerciale. Con la differenza che un corso e un lungomare come quelli di Marina sono più belli di un qualsiasi centro commerciale."