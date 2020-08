Reggio, il Laboratorio Politico-Patto Civico chiede chiarezza al Comune per informazione elettorale e par condicio

Il Laboratorio politico Patto Civico ha da sempre ritenuto la partecipazione democratica elemento fondante e caratterizzante di quella nuova politica più volte auspicata e a motivo della quale oggi scende in campo con una propria lista per proporre ai cittadini di Reggio, con Maria Laura Tortorella candidato sindaco, un'alternativa autentica e credibile in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Per questo chiediamo pubblicamente che il Comune favorisca la massima informazione sulle disposizioni normative e regolamentari previste per lo svolgimento della campagna elettorale. Riteniamo, infatti, che sia compito istituzionale dell'Ente pubblicare sul sito ufficiale, tramite apposito link diretto e di immediato accesso, le informazioni relative alla possibilità ed all'utilizzo degli spazi pubblici per la campagna elettorale dei candidati, nonché i riferimenti dei responsabili del procedimento. Questa richiesta è volta ad assicurare par condicio a tutti i candidati e, di conseguenza, il diritto dei cittadini di essere informati in maniera completa e corretta.

Riteniamo, inoltre, indispensabile e urgente la positiva risposta dell'Ente per favorire la possibilità dei candidati di incontrare gli elettori, anche in considerazione delle ristrettezze già imposte dal tempo di covid in cui viviamo, e per impedire di mortificare ulteriormente il confronto politico – elettorale.

Nell'interesse di tutta la cittadinanza e delle diverse parti politiche, confidiamo in un immediato accoglimento della presente istanza del Laboratorio politico Patto Civico".