‘Ndrangheta, operazione 'Eyphemos': estradizione dalla Germania per Francesco Modaffari

Rintracciato in Germania, oggi verra' estradato in Italia il latitante Francesco Modaffari, fratello di Domenico (rimpatriato il 2 luglio scorso) arrestati entrambi dall'organo di polizia tedesco nel quadro di una proficua attivita' di cooperazione internazionale e individuati anche attraverso monitoraggi dei social network. L'operazione, condotta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, guidata dal prefetto Vittorio Rizzi, sottolinea ancora una volta la stretta collaborazione operativa tra le polizie dei vari Paesi per un Europa piu' sicura.

L'operazione 'Eyphemos', coordinata dalla Dda della procura di Reggio Calabria e condotta dallo SCO - Servizio Centrale Operativo con la Squadra mobile di Reggio Calabria e il Commissariato di Palmi, a febbraio scorso aveva portato all'esecuzione di 65 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illegale di armi, estorsione, favoreggiamento reale violenza privata, violazioni in materia elettorale aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalita' di aver agevolato la 'Ndrangheta, nonche' per scambio elettorale politico mafioso.

Grazie alla preventiva e tempestiva apertura di un canale di collaborazione tra la polizia tedesca e quella italiana, l'ex latitante e' stato arrestato ad Hannover, in Germania, dove viveva e lavorava insieme al fratello Domenico, sfuggendo cosi' al mandato d'arresto europeo di febbraio per partecipazione ad associazione di tipo mafioso in qualita' di partecipe al locale di 'Ndrangheta di Santa Eufemia.