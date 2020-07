Recovery Fund, Fragomeni: "Da Ministri Governo dopo confronto con associazioni di categoria e comuni Locride"

"Incontrerò nei prossimi giorni i Ministri competenti del Governo Conte, in merito al dibattito attuale sul Recovery Fund, dopo aver ascoltato le Associazioni di categoria e l'Associazione dei Comuni della Locride per un confronto sull'idea progettuale di rilancio della nostra Siderno. Turismo e Infrastrutture i punti cardine, con particolare riferimento alla possibilità di una riqualificazione integrata della fascia costiera e dello sviluppo delle potenzialità delle aree di demanio marittimo (come ad esempio l'unificazione del lungomare, il trasporto pubblico integrato, l'offerta culturale integrata). Ritengo sia necessario, pertanto, in questo particolare momento, che ogni Comune si prodighi per far pervenire proposte fattive di sviluppo del proprio territorio" - Così Mariateresa Fragomeni, candidata Sindaco del Comune di Siderno.

