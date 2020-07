Polistena, venerdì 31 luglio in mostra "Scatti di Valore"

Venerdì 31 luglio 2020, a partire dalle ore 19:00 e per tutta la sera, approda in Corso Mazzini a Polistena la mostra fotografica Scatti di Valore - Sguardi sui valori del Volontariato.

L'evento, promosso dall'Associazione socio-culturale Arte che parla in collaborazione con il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari, è inserito nella rassegna ISOLE IN MOSTRA nell'ambito dell'estate culturale polistenese organizzata dall'Amministrazione Comunale.

Intorno alle 21:00 è previsto un breve momento inaugurale e di presentazione durante il quale interverranno Michele Tripodi, Sindaco del Comune di Polistena; Simona Mileto, presidente dell'associazione Arte che parla; Fratel Stefano Caria e Giuseppe Pericone, rispettivamente Consigliere e Direttore del CSV dei Due Mari.

La mostra, a ingresso libero, è il frutto di un'opera collettiva che tante ragazze e tanti ragazzi hanno generato partecipando negli anni a Scatti di Valore, attività di promozione del volontariato giovanile ideata dal Centro Servizi al Volontariato reggino e realizzata in sinergia con diverse scuole e realtà solidali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I visitatori avranno la possibilità di immergersi in un'antologia poetica in cui gli scatti fotografici si intrecciano ai valori, in un percorso suggestivo ed emozionante che dà voce ai giovani della nostra terra e luce alle tante anime delle nostre comunità.