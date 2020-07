Ondate di calore, Reggio Calabria tra le città in pre-allerta

Le ondate di calore incombono sull'Italia. Domani 'bollino rosso', con allerta 3 (livello più elevato che indica condizioni di emergenza) è previsto in 10 città: Bologna, Bolzano, Campobasso, Rieti, Roma, Torino, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara. A queste si aggiungeranno dopodomani, primo agosto, Brescia, Latina, Verona e Viterbo, portando a 14 le città al massimo livello di allerta caldo. Sono i dati Sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore del ministero della Salute.

Il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Le città monitorate e, dunque, in pre-allerta sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

In particolare, nella città in riva allo Stretto per domani si prevede il raggiungimento dei 34 gradi alle ore 14, con un temperatura massima percepita di 37 gradi.

"Quest'anno - scrive il ministero sul suo portale - la pianificazione delle attività di prevenzione è particolarmente rilevante in relazione all'epidemia Covid-19 e alla sua evoluzione nei prossimi mesi".