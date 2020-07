San Luca, Klaus Davi: "Il paese di Alvaro sarà sempre al primo posto della mia attività politica"

«Non faccio mai precisazioni perché sono inutili. Ma in questo caso ritengo importante fare chiarezza. Ieri un bell'articolo della 'Gazzetta del Sud' riportava alcune 'voci di paese' secondo le quali prima o poi avrei abbandonato il mio impegno sul territorio della Locride e nello specifico a San Luca. Ci tengo a ribadire con energia e chiarezza che questo non accadrà. Sarò sempre presente con attività concrete a San Luca e sarò attivo in tutte le sedi istituzionali locali e nazionali per sostenere la Locride. A dimostrazione di questo posso anticipare che sto organizzando un nuovo incontro fra i sindaci della Locride e il Ministero dei Trasporti. Vero è che potrei intraprendere altri percorsi politici ma questi saranno sempre circoscritti nel perimetro di Reggio e sempre strettamente collegati col mio impegno a San Luca.

Per essere concreti, sto già pianificando le mie azioni autunnali nel territorio locrideo sempre di concerto con l'amministrazione comunale sanluchese e i sindaci. Poco conta se le farò in qualità di consigliere comunale, di consigliere della città metropolitana o di sindaco di Reggio o di libero cittadino. Io ci sono e ci sarò sempre per San Luca e per la Locride. Non c'è un solo cittadino di San Luca che può accusarmi di non aver risposto a una sollecitazione o a una richiesta. Mi auguro che quindi le illazioni cessino perché su questo punto sarò molto fermo». Lo ha dichiarato Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC).