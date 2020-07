Giovani avvocati reggini: traguardi e obiettivi

Lo scorso 20 Luglio 2020 alle ore 15:00 si è svolta in modalità telematica l'Assemblea della sezione AIGA di Reggio Calabria, presieduta dall'Avv. Davide Barberi, Presidente della sezione reggina, avente quale ODG l'elezione: di n. 2 componenti Consiglio Direttivo; del Responsabile Commissione Praticanti; del nuovo Consigliere Nazionale.

I lavori dell'assemblea si sono aperti la relazione del Presidente Barberi e, successivamente, della Vice-Presidente Nancy Stilo, circa l'attività della sezione reggina durante l'anno appena trascorso. In particolare, quali eventi formativi sono stati ricordati "Aiga Veste Rosa", "La Mediazione e il Progetto Giustizia Semplice", "I caffè giuridici di Aiga". A seguito del lockdown dovuto all'emergenza covid-19, per dare seguito e continuità all'attività associativa sono stati organizzati diversi incontri e assemblee in modalità webinar: tra i più rilevanti: "La giustizia ai tempi del covid-19" e "Disomogeneità e frammentarietà della giustizia" avente ad oggetto l'esposizione dei protocolli operativi del Foro di Reggio Calabria e del Distretto di Corte di Appello di RC. Nel corso dell'assemblea sono stati poi presentati i due corsi di formazione professionale organizzati dalla sezione reggina, in collaborazione con le sezioni di Locri e Palmi, per Custode Giudiziario-Professionista Delegato alle vendite e per Curatore Fallimentare. Infine, il Presidente avv. Barberi, quale Coordinatore del Dipartimento di Europrogettazione della Fondazione Aiga T. Bucciarelli, ha presentato il Corso di alta formazione professionale di 1° livello in Europrogettazione, di cui lo stesso Presidente di Aiga RC è anche Responsabile delle attività didattiche.

Sono state inoltre esposte le attività ed iniziative messe in atto dal Direttivo a sostegno della giovane avvocatura durante l'emergenza da covid-19, in particolare quella relativa alla posticipazione del pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati, approvata con favore dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria che ha disposto la posticipazione del termine ultimo sino al 31.12.2020, nonché la recente iniziativa del Direttivo Aiga RC che ha provveduto ad inviare allo stesso C.O.A. di Reggio Calabria, una richiesta di creazione nel sito internet istituzionale dell'Ordine, di una sezione dedicata all'inserimento di annunci/candidature da parte di Avvocati e Praticanti, per agevolare l'incontro della domanda/offerta in tempo di pandemia.

Si è poi proceduto alla elezione del nuovo Consigliere Nazionale: su proposta congiunta del Presidente, del vice-presidente, del Segretario avv. Enrico Mancini e del Tesoriere avv. Sante De Franco, è stato eletto per acclamazione l'Avv. Michele Sergi, giovane avvocato reggino, già consigliere di sezione. Inoltre, quali nuovi componenti del Consiglio Direttivo, l'assemblea ha eletto all'unanimità, sempre su proposta dei predetti componenti del Consiglio Direttivo di sezione, l'Avv. Celestina Marino e l'Avv. Caterina Nucera, giovani professioniste reggine, già socie della sezione reggina, che entrano pertanto a far parte del Consiglio Direttivo di sezione unitamente ai suindicati Consiglieri nonché agli altri consiglieri già componenti il direttivo, avv.ti Valentina Privitera, Pietro D'Aguì, Rossella Interdonato ed Alessia Cellini. Infine, il Presidente ha proposto l'istituzione di una Commissione Praticanti affinché si creino delle maggiori sinapsi con i giovani Colleghi. L'Assemblea ha eletto all'unanimità, quale responsabile della prefata Commissione, la Dott.ssa Maria Vittoria Barbera. Infine l'Assemblea ha riservato un caloroso saluto e ringraziamento esprimendo soddisfazione per l'operato svolto con zelo e dedizione dai Consiglieri uscenti, all'avv. Maria Cristina Mascianà, già Presidente di Aiga RC nel biennio scorso, e avv. Michele Menonna.