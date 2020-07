Caulonia (RC), Sera (Cisl Fp): “Bene stabilizzazione ex Lsu-Lpu”

"La CISL FP esprime grande soddisfazione per l'impegno mantenuto dal Sindaco avv. Caterina Belcastro, che con la Del. G.M 154/2020, prevede l'assunzione di tutti i lavoratori a tempo determinato ex LSU LPU". Lo dichiara, in una nota segretario generale della CISL FP di Reggio Calabria, Vincenzo Sera, che aggiunge: "Una grande sinergia dal primo incontro avuto in occasione della delegazione trattante dello scorso anno, dove il Sindaco già manifestava l'intenzione di voler procedere alla stabilizzazione, un piano programmato che in due fasi ha raggiunto l'obiettivo che non tutti ci credevano. Stabilizzazione, fortemente sostenuta dalla CISL FP, ma il merito bisogna riconoscerlo all'Amministrazione guidata dal Sindaco Belcastro, che con la professionalità dei responsabili dei vari settori si sono prodigati per il raggiungimento di questo grande sogno.

"La Cisl FP - continua Sera - sottolinea la sensibilità dimostrata dal Sindaco a voler mantenere la categoria di provenienza dei lavoratori senza penalizzarli ulteriormente come avvenuto in altri Enti. Confidiamo in una celere attuazione di quanto condiviso per concludere presto questa lunga e storica partita di stabilizzazioni, infatti adesso si aspetta il parere del COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali). Su richiesta della CISL FP il 27 luglio, siamo stati convocati dal Sindaco, alla presenza di altri Amministratori e del Segretario Comunale, dove la CISL FP con la presenza anche, del Segretario Generale Aggiunto Giuseppe Rubino, ha chiesto la riorganizzazione dei servizi e l'impegno per tutti i lavoratori per l'aumento orario rispetto criteri meritocratici e raggiungimento degli obiettivi. Richiesta condivisa dall'Amministrazione.

Un'ampia disamina delle diverse problematiche, tutela per i lavoratori, proposte condivise da parte dell'Ente improntati a migliorare i servizi da erogare all'utenza. La CISL FP è intervenuta in tutti i Comuni della Città Metropolitana, tanti risultati positivi si sono ottenuti in altri Comuni dove la CISL FP ha sempre sostenuto ed incoraggiato i lavoratori a mantenere la categoria ed il profilo professionale di provenienza, anche perché con le stabilizzazioni visto la normativa di riferimento il lavoratore è fortemente penalizzato per la riduzione oraria.

La CISL FP proseguirà, a chiedere la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU LPU, sempre attraverso le proficue relazioni sindacali affinchè si completino nel più breve tempo possibile, nessuno escluso", conclude il segretario generale della CISL FP di Reggio Calabria.