Si aprono le immatricolazioni all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

Il 10 agosto 2020 si apriranno le immatricolazioni all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (UNIDA) per l'a. a. 2020/2021.

L'offerta formativa, disponibile sul sito www.unistrada.it all'interno del Manifesto degli studi, prevede corsi di laurea triennali e magistrali, sia in presenza sia in modalità telematica, un Dottorato internazionale di Ricerca, Master di I e II livello, e Corsi di Alta Formazione.

Il Corso di laurea triennale in Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa prepara alle professioni di mediatore interculturale o assistente sociale, consentendo inoltre un'ampia possibilità di studio delle lingue (arabo, cinese, inglese, francese, spagnolo) e delle relative culture. La novità di questo anno accademico è la possibilità per lo studente di scegliere un percorso specifico di "Valorizzazione culturale e sviluppo sociale del territorio".

Il Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche è erogato esclusivamente per via telematica, consentendo agli studenti di fruire della relativa didattica in e-learning supportati da un attento tutoraggio.

Due i Corsi di laurea magistrali. Quasi a prosecuzione del Corso di laurea in Mediatori, si pone il Corso di laurea in Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale, arricchitosi anch'esso di un nuovo percorso ("Tecnico della mediazione interculturale") che offre la possibilità di sbocchi professionali nei servizi sociosanitari. Il Corso di laurea magistrale in Interpretariato e mediazione interculturale, oltre a preparare alla professione di interprete, consente di optare per un piano di studio finalizzato all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie.

Ai corsi di laurea possono accedere sia studenti italiani sia stranieri.

È imminente l'emanazione del bando per accedere al XXXVI ciclo del Dottorato internazionale di ricerca in Global Studies for an Inclusive and Integrated Society, i cui dottorandi dovranno compiere nell'ambito del triennio un periodo di studio presso prestigiose Università straniere consorziate.

Completano l'offerta formativa dell'Ateneo il Master in Information Communication Technology for development (ICT4D), e i seguenti Corsi di Alta Formazione:

- Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione nell'Amministrazione Giudiziaria;

- Cultural Manager: esperto in promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;

- Esperti in finanza d'impresa;

- Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione per la Governance delle Aree Metropolitane;

- Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione presso gli Sportelli di Prossimità;

- Perfezionamento tutor per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Nell'ambito delle attività di ricerca all'interno dell'Ateneo sono operativi il MEDAlics, Centro per le Relazioni Mediterranee, il Centro di Ricerca G.E.S. Enzo Silvestri, il CLADA, Centro Linguistico di Ateneo, che eroga corsi di lingua araba, cinese, francese, inglese, neogreca, russa. Spagnola, tedesca, Andromeda - Digital Research Lab, nuovo laboratorio che si occuperà delle trasformazioni sociali nell'era della rivoluzione digitale.

Inoltre il CE.S.A.S.S., "Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri", si occupa di accogliere ed assistere gli studenti stranieri che vengono a frequentare i corsi di lingua italiana dal livello A1 al C3 presso la nostra Università, nella quale è attivo il Corso di Alta Formazione per Docenti di lingua Italiana a Stranieri.

È GIÀ POSSIBILE PREISCRIVERSI ALL'UNIVERSITÀ CLICCANDO SULL'APPOSITO LINK ALLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE NELL'HOME PAGE DEL SITO WWW.UNISTRADA.IT.