Discipline olistiche, yoga e pilates al tramonto dell'Ulivarella di Palmi

La via dell'infinito s'insinua negli sconfinati angoli di bellezza della Costa Viola in un viaggio eterno tra mente e corpo: è questo l'incipit di un capitolo di benessere, improntato sulla cura dell'anima, dello spirito e del fisico, che vede impresso l'inchiostro della professionalità dello studio Kinelab di Gioia Tauro nell'organizzazione di un evento molto particolare e suggestivo.

Angela Basile e Carlotta Tomaselli, infatti, istruttrici ed insegnanti certificate, figure di riferimento nel panorama del fitness e dello sport della Piana di Gioia Tauro, hanno deciso di trasformare in realtà la magia delle discipline olistiche, puntando su una giornata in spiaggia, all'ora del tramonto, nell'incantevole location dell'Ulivarella, situata alla Tonnara di Palmi, volta a far conoscere le varie pratiche che guardano al benessere psicofisico della persona.

Il pilates e lo yoga sono discipline che mirano a migliorare il corpo e la mente, rafforzano e tonificano il corpo, la flessibilità, migliorano postura ed equilibrio, ma, soprattutto, agiscono e contrastano i dolori di schiena e sciolgono le tensioni.

Nell'ambito della tutela della salute, senza tradire l'idea di fondo che guarda proprio alla dimensione emotiva, sociale e fisica di ogni soggetto, per quanto riguarda le leggi sul distanziamento sociale "COVID-19" verranno rispettate tutte le norme previste dalle direttive ministeriali. L'invito, dunque, è quello di indossare la mascherina all'interno del Lido, salvo poi toglierla una volta arrivati in spiaggia per immergersi in totale sicurezza nella filosofia spirituale dell'evento.

L'appuntamento, nato dalla collaborazione sinergica tra Kinelab e Lido Ulivarella, struttura che sorge nella suggestiva spiaggia in prossimità del famoso scoglio, è rivolto a sportivi, appassionati e a tutti coloro che hanno voglia di esplorare un universo nuovo. L'evento si terrà lunedì 3 agosto, a partire dalle ore 19:00, e sarà totalmente gratuito, aperto ed accessibile a tutti, anche a chi è alla prima esperienza. Un telo da spiaggia, un outfit comodo e confortevole, gli occhi scintillanti dinanzi le meraviglie che ci offre la natura: sono questi gli strumenti necessari per vivere momenti senza tempo.