'Ndrangheta stragista, Ruotolo: “Tentativo di colpo di Stato a cui parteciparono tutte le organizzazioni criminali”

"Ergastolo per il boss della 'Ndrangheta Rocco Santo Filippone e per il capo mafioso Giuseppe Graviano. Una sentenza storica emessa dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria che prova come alla stagione stragista finalizzata a un tentativo di colpo di Stato parteciparono tutte le organizzazioni criminali. Non solo i corleonesi di Toto' Riina ma anche i capi della 'Ndrangheta agirono nel biennio stragista 92-94". E' il commento del senatore Sandro Ruotolo (Gruppo Misto) presente oggi in aula alla lettura del verdetto di condanna.

"La sentenza di primo grado appena pronunciata dalla Corte d'assise di Reggio Calabria e' importante perche' si e' conosciuto quest'altro pezzo di verita' - scrive Ruotolo sul suo profilo Fb -. Questo vuol dire cercare sempre le verita' e giustizia e mai accontentarsi delle 'prime verita''. Dopo le stragi del 92 in Sicilia, nel 93 ci furono le bombe di Firenze, Milano e Roma e poi abbiamo saputo dal pentito Gaspare Spatuzza che nella stagione stragista era coinvolta anche la 'Ndrangheta calabrese e un deposito di armi era pronto ad essere utilizzato dalla camorra napoletana. A Reggio Calabria ci furono tre agguati agli equipaggi delle radiomobili. In sequenza, uno dopo l'altro. Due carabinieri uccisi, due illesi e due feriti gravemente. Ecco, dovevo mi sembrava importante esserci oggi da senatore accanto ai familiari dei carabinieri uccisi, accanto a quella magistratura che non si stanca mai di cercare verita' e giustizia. Oggi e' nu juorn bbuon".