Reggio: ecco la nuova offerta formativa della Facoltà di Agraria

"Noi amiamo la nostra terra". Va oltre il mero slogan il messaggio con cui la Facoltà di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria presenta l'attività formativa per il prossimo anno accademico.

A presentare le novità, il rettore, Santo Marcello Zimbone, e il direttore di Dipartimento, Giuseppe Zimbalatti.

Nel proprio intervento introduttivo, il rettore Zimbone ha sottolineato "la vivacità dell'Ateneo". E, in effetti, è così: con circa 6000 iscritti, tra tutte le facoltà, Reggio Calabria sta sviluppando la propria vocazione universitaria. In tal senso, la Facoltà di Agraria si pone come unico polo regionale, attirando quindi giovani dall'intero territorio calabrese.

La Facoltà ha realizzato anche un video riassuntivo della mission delle proprie attività, dando anche voce agli studenti: https://youtu.be/IEBb3-jzfJw

I corsi di laurea in "Scienze e tecnologie agrarie", "Scienze forestali e ambientali", "Scienze e tecnologie alimentari" sono stati presentati dal direttore Zimbalatti, che ha sottolineato l'importanza del territorio, soprattutto in un periodo difficile come quello della pandemia: "Vi sono studi scientifici che dimostrano come chi ha avuto la possibilità di essere a contatto con i boschi e con la natura, è riuscito a sopportare meglio la pandemia" ha detto.

Il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria offre una serie di benefici economici e borse di studio, sussidi, riduzione delle tasse universitarie, attività di tutorato retribuito. Inoltre gli studenti possono usufruire gratuitamente di bus navetta che collega il Dipartimento alla cittadella e al centro della città, servizio di Wi-Fi, palestra di Ateneo, centro medico di Ateneo e di una biblioteca con una ricca e aggiornata collezione bibliografica specializzata nelle discipline dei corsi di studio, abbonamenti, banche dati e risorse digitali dei più importanti editori internazionali, dotata di postazioni Pc connesse alla rete, e strumenti a supporto dello studio, quali scanner, fotoriproduttore e lettore per ipovedenti. Scegliere di iscriversi al Dipartimento di Agraria garantisce di studiare in un ambiente curato, sereno, che stimola la relazionalità e che aiuta a concentrarsi, rende la vita universitaria un'esperienza unica. La Facoltà, oltre alle lezioni, promuove costantemente convegni, seminari e workshop a cui gli studenti possono aderire spontaneamente per arricchire il loro profilo professionale e umano. La didattica e i servizi offerti aiutano gli studenti a laurearsi nei tempi giusti, garantendo una regolarità negli studi più alta della media nazionale e anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro. Al fine di rendere più agevole il percorso formativo e più facile l'accesso al mondo del lavoro sono attivi numerosi servizi quali quelli bibliotecari, informativi, di tirocinio in bosco ed azienda. Per favorire l'approccio allo studio universitario, durante il percorso formativo, lo studente potrà avvalersi dei nuovi laboratori, la cui realizzazione è stata completata recentemente grazie a specifici programmi di ricerca.

La Facoltà, quindi, si prepara a ripartire dopo le restrizioni anti-Coronavirus: si lavora, anche sulla base di quelle che saranno le disposizioni del Governo, a una graduale ripresa in presenza. Zimbalatti ha sottolineato come la conoscenza sia fondamentale per la salvaguardia e lo sviluppo dell'ambiente e del territorio. Il direttore del Dipartimento, inoltre, ha sottolineato come siano sempre in maggiore crescita gli scambi con studenti di Paesi stranieri del Mediterraneo, quali Algeria, Marocco, Egitto e Tunisia.

"Scienze e tecnologie agrarie" mira ad approfondire le conoscenze delle tecniche di coltivazione, di allevamento, di utilizzazione e trasformazione dei prodotti della terra, coniugando la qualità delle produzioni con la tutela dei sistemi agricoli e forestali, dell'ambiente e della salute dell'uomo. "Scienze forestali e ambientali" consente di approfondire le conoscenze sugli ecosistemi forestali e sulla multi-funzionalità del bosco, di analizzare le tecnologie per la valorizzazione sostenibile delle risorse e pianificare azioni e interventi di tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale. Ed i nuovi profili attivati in Progettazione e Gestione delle Aree Verdi potenziano una già importante offerta formativa specifica. "Scienze e tecnologie alimentari" porta ad acquisire una visione olistica delle attività e delle problematiche legate alla produzione ed al consumo dei prodotti alimentari, per garantirne sicurezza, qualità e igiene e per conciliare economia ed etica nella loro produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione. Il nuovo profilo attivato da quest'anno in Gastronomia e Ristorazione, si pone in straordinaria continuità con i temi già trattati, occupandosi di un settore culturale in grande espansione.

Insomma, la crescita della Facoltà di Agraria è costante, perché, come sottolinea il direttore Zimbalatti, l'Università Mediterranea "è uno degli ultimi baluardi all'emigrazione".