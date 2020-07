Reggio, il laboratorio politico “Patto civico” risponde all’appello di Comunità Competente

"Rispondiamo all'appello di Comunità Competente non solo perché il Laboratorio politico Patto Civico è tra i sottoscrittori del movimento fin dalla sua formazione, ma perché crediamo fermamente che l'articolo 32 della Costituzione debba essere tutelato e rispettatelo. Come ricordato nel citato appello, la normativa vigente conferisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria, un ambito particolarmente importante in quanto relativo alla tutela della salute dei cittadini.

Richiamiamo, al riguardo, i contenuti dell'articolo "E' tempo di riprogrammare la sanità" che il candidato sindaco del Laboratorio politico Patto Civico, Maria Laura Tortorella, ha pubblicato su Il Dispaccio lo scorso 7 aprile.

Pertanto come Laboratorio politico Patto Civico manifestiamo la disponibilità immediata ad un incontro per la definizione dei punti in questione da inserire nel programma elettorale". Il Comitato di coordinamento del Laboratorio politico Patto Civico.