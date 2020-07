Il Comune di Reggio Calabria conferirà la cittadinanza onoraria al professore Salvatore Settis. La giunta di Palazzo San Giorgio ha infatti deliberato "di proporre al Consiglio Comunale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Reggio Calabria al professore Salvatore Settis, Archeologo e Storico dell'arte italiano, già Direttore della Scuola Normale di Pisa e Presidente del Consiglio scientifico del Louvre".

In particolare, l'amministrazione comunale ha accolto la proposta della sezione reggina di Italia Nostra, ritenendo Settis "una figura emblematica per la cultura mondiale, avendo, peraltro, ricoperto nel corso della sua carriera professionale incarichi di rilievo internazionale tra cui: Direttore del Getty Center di Los Angeles dal 1994 al 1999; Direttore della Scuola Normale di Pisa fino al 2010; Presidente del Consiglio scientifico del Louvre; socio di varie accademie nazionali ed internazionali (ex multis German Archeological Institute, American Academy of Arts and Sciences, Accademia Nazionale dei Lincei, Accademia Senese degli Intronati, Accademia delle Arti e del disegno, Academie Royale de Belgique, ...)".