"Lo sviluppo locale integrato: dalla costa alle aree interne – Il ruolo del GAL e del FLAG" è il tema del convegno organizzato dal GAL BATIR (Agenzia per lo sviluppo locale) e dal FLAG – Area Tirreno 2 per il primo incontro/confronto, nel territorio dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, dei rappresentanti del settore primario dell'economia regionale (il mondo agricolo) e della pesca con l'Assessore Regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo.

Il convegno, che prevede gli interventi di saluto del sindaco di Bagnara Calabra, Gregorio Frosina; Antonio Alvaro, presidente del Gal Batir e del Flag dello Stretto; Francesca Giuffrè, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Reggio Calabria; Fortunato Cozzupoli, direttore del Gal Batir e del Flag dello Stretto; Giacomo Giovinazzo, direttore generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabriasi svolgerà domani, mercoledì 22 luglio 2020, alle ore 18.00, presso l'agriturismo "Uliveto Garden" di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio.

Obiettivo dell'incontro è quello di fotografare la situazione dei due comparti importanti per l'economia del territorio e promuovere le iniziative, messe in atto dal GAL e FLAG, per lo sviluppo del comparto dell'agricoltura, coniugati alla promozione dei prodotti agricoli e della pesca, dell'enogastronomia, dell'artigianato e delle bellezze del territorio.

Nel corso dell'incontro sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali del settore agricolo, nonché delle associazioni del settore della pesca; imprenditori dei vari comparti dell'agricoltura e della pesca; rappresentanti delle Camere di Commercio di Reggio Calabria e di Vibo Valentia; parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, amministratori della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Concluderà i lavori l'assessore regionale all'Agricoltura e al Welfare della Regione Calabria, Gianluca Gallo.