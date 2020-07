Gioia Tauro: incendio all'interno del depuratore consortile della Iam

Un incendio di grosse proporzioni e' divampato all'interno del depuratore consortile della Iam, attualmente in amministrazione giudiziaria, a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L'incendio, di natura accidentale, e' partito dalle sterpaglie all'esterno dell'impianto e poi il fuoco e' entrato anche all'interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato di Gioia Tauro. Non si registrano danni a persone.

Dettagli Creato Lunedì, 20 Luglio 2020 16:47