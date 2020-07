M.E.D.A. (Movimento europeo diversamente abili): nuove nomine a Reggio Calabria

"L' Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese Segretario Regionale M.E.D.A. (Movimento europeo diversamente abili) ha conferito al Ragioniere Domenico Suraci l'incarico di segretario provinciale della città di Reggio Calabria.

Domenico Suraci vanta una carriera militare eccellente, membro del Sovrano Ordine di Malta e oggi noto imprenditore, da sempre ha mostrato interesse e prestato il suo contributo per il terzo settore e per i diversamente abili.

Un secondo incarico è stato conferito a Marco Iaquinta, nominato Segretario Cittadino M.E.D.A. il quale guiderà la segreteria regionale dell'area metropolitana che avrà sede in via Placido Gerace n. 24 a Reggio Calabria.

Il M.E.D.A.- si legge in una nota - promuove in campo nazionale l'assistenza e la protezione dei Diversamente Abili e dei loro familiari ed è finalizzato alla protezione dei diritti democratici di varie fasce sociali come quella della terza età non sufficientemente assistita o in età pensionabile, della fascia di lavoratori che rischiano di perdere la propria occupazione e dei disoccupati in cerca di lavoro".