Liquami sul lungomare Cicerone di Lazzaro, Crea (Ancadic): "A chi giova non risolvere il problema?"

"Oggi domenica 19 agosto non potevano mancare le fuoriuscite di liquami fognari dagli stessi pozzetti situati sul lungomare Cicerone di Lazzaro alla foce dei Torrenti Catrica e Giammassaro. Nei primi giorni della settimana è intervenuta un'impresa specializzata in autospurgo presso le pompe di sollevamento situate sul lungomare, ma le criticità si sono puntualmente ripetute e le odierne perdite fognarie sono più copiose. E' inutile girarci intorno al problema e ricorrere a continui interventi delle imprese specializzate in autospurgo che nei giorni festivi riteniamo siano più onerosi, è necessario provvedere alla dissabbiatura dei tratti vicini ai due pozzetti fognari perché in quei tratti si è formata una savanella. Tale intervento è stato già suggerito dalla scrivente associazione alla precedente Giunta comunale, ma è rimasta una voce nel deserto. Speriamo che l'attuale Giunta comunale recepisca il suggerimento nell'interesse della collettività e a tutela della salute pubblica". Lo si legge in una nota di Vincenzo Crea, referente unico dell'Ancadic e responsabile del comitato spontaneo "Torrente Oliveto".

Dettagli Creato Domenica, 19 Luglio 2020 19:10