Reggio, l’assessore Lucia Nucera: “Canoni di locazione, integrare domanda entro il 31 luglio”

"In merito all'avviso per la concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2017/2018, si comunica che coloro che hanno presentato domanda istanza entro il 26 febbraio 2020, dovranno integrarla entro il 31 luglio". A dichiararlo è Lucia Anita Nucera, Assessore alle Politiche Sociali del comune di Reggio Calabria, che aggiunge: "Si tratta di una misura- spiega Lucia Nucera - che rientra nell'ambito del Pon Metro Città Metropolitana – Asse 3 servizi per l'inclusione sociale e per la quale tutti coloro che avevano già prodotto istanza dovranno integrarla entro fine mese con l'invio del modello ISEE completo di DSU con scadenza 31/12/2019 e il modello ISEE con DSU con scadenza 31/12/2020, rispettivamente per i redditi degli anni 2017 e 2018.

"E' una misura importante per i cittadini che versano in situazione di disagio economico – prosegue l'assessore - e con il contributo alloggiativo possono avere un aiuto a contribuzione del canone di locazione. Sollecito tutti coloro che hanno già presentato istanza a produrre l'ulteriore documentazione richiesta al fine di non essere esclusi".

Le integrazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o ppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

"Il settore politiche sociali – conclude Nucera - è a disposizione di tutti coloro che abbiamo bisogno di aiuto o informazioni. Procediamo nel solco tracciato di implementazione dei servizi, di ascolto attivo del territorio e di servizio alla comunità".