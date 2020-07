Comunali a Reggio Calabria: a un passo l'accordo tra Klaus Davi e Giuseppe Musarella

L'accordo per liste comuni fra Klaus Davi e Giuseppe Musarella è a un passo. Musarella, 46 anni, avvocato, ideatore e fondatore nel 2007 dell'associazione Ethos, ha rivestito la carica di segretario provinciale e poi regionale del Sindacato di Polizia SIAP. Da sempre impegnato politicamente sul territorio, è stato coordinatore provinciale di Italia dei Valori dal 2003 al 2006 e candidato nelle ultime tre tornate elettorali comunali all'interno di liste civiche. Nel 2014 ha guidato, come candidato sindaco, una coalizione civica. È bastato un franco e sereno confronto sui rispettivi progetti politici per mettere basi concrete verso una piena e assoluta condivisione dell'attuale percorso elettorale.

Dettagli Creato Giovedì, 16 Luglio 2020 12:40