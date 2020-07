Il reggino Vito Bommarito cucina per il Capo della Polizia, Franco Gabrielli

Nella sua breve visita a Reggio Calabria il Capo della Polizia Franco Gabrielli, ha espresso vivi complimenti al reggino Vito Bommarito per le prelibatizze degustate lo scorso 10 luglio nella città dello Stretto.

Vito Bommarito, imprenditore e chef ha ricevuto personalmente i complimenti dal Capo della Polizia di Stato per le ottime pietanze degustate. Da anni nella città di Reggio Calabria con il suo ristorante/pizzeria "Wonderland" impressiona i suoi clienti per gli ottimi piatti prelibati e non solo, come membro dell'Istituto Nazionale Azzurro è protagonista anche di tanti gesti di solidarietà, non ultima la consegna, per diverse sere, nel periodo di lockdown al G.O.M., di pizze a tutti i medici ed operatori sanitari impegnati in prima linea alla lotta al virus Covid-19.

Un orgoglio per la nostra città che ancora una volta si fa apprezzare per le caratteristiche enogastronomiche.