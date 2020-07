Il Comune di Motta San Giovanni, al fine di ripristinare l'ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti, legato ai diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco e all'educazione, nonché delle famiglie e dei genitori per la ripresa delle quotidiane attività lavorative e sociali, in ossequio alle disposizione dettate nell'Allegato 8 del Dpcm 17/05/2020, intende favorire e supportare, anche economicamente, i soggetti del terzo settore che, operando in regime di sussidiarietà orizzontale, intendono organizzare, a propria cura, centri estivi o attività ludico-ricreative ed educative, finalizzate a supportare le famiglie ed i bambini in età compresa fra i 3 ed i 14 anni.

Il Comune, beneficiario di un contributo pari a euro 17.481,96 riconosciuto con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25/06/2020, corrisponderà, ai soggetti che aderiranno alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito www.comunemottasg.it, un contributo settimanale, sotto forma di quota pro-capite per ogni bambino regolarmente iscritto nel centro estivo di competenza.

Il contributo statale verrà suddiviso equamente a tutti i soggetti organizzatori tenendo conto del numero dei bambini iscritti.

Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti del terzo settore (associazioni/società sportive, oratori, parrocchie, cooperative sociali e associazioni culturali, sociali e di volontariato) e comunque tutti i soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive.

I campi estivi dovranno durare fino al 31 agosto 2020 e dovranno svolgersi per non meno di tre giorni settimanali, quattro ore al giorno, per quattro settimane, nei siti già individuati e messi a disposizione gratuitamente (a Motta: cortile scuola secondaria di primo grado via Giovanni XXIII, area esterna Ostello della Gioventù, piazza Colle Oleandro; a Lazzaro: piazzale Zagarella, cortile scuola secondaria di primo grado sede Istituto Comprensivo via G. Versace, Cortile Scuola dell'Infanzia via G. Versace; a Serro Valanidi: impianto sportivo).

I soggetti interessati dovranno far pervenire l'apposita istanza entro e non oltre le ore 12:00 del 17/07/2020 all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o brevi manu all'ufficio protocollo del Comune di Motta San Giovanni sito in piazza della Municipalità.

L'avviso (con la modulistica e tutti gli allegati) è pubblicato sul sito www.comunemottasg.it