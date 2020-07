Gioia Tauro: incontro con le associazioni per la programmazione sociale del welfare territoriale

Pomeriggio 8 luglio alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare "A. Scopelliti" a Gioia Tauro, si è tenuto un incontro organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali, alla presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali, con le realtà associative operanti sul territorio gioiese.

Nell'ottica di una nuova programmazione sociale di Welfare Territoriale, la sinergia tra istituzioni e realtà locali (privati e no profit), è fondamentale per la costruzione di un lavoro di rete, volto a massimizzare i servizi rivolti alla persona.



In occasione dell'incontro, è stato presentato il "Centro per le Famiglie", progetto inserito nel PON-Inclusione FSE 2014/2020, rivolto alle famiglie in difficoltà legate a particolari momenti del ciclo della vita.

Colgo l'occasione di ringraziare tutte le associazione che hanno partecipato pro positivamente all'iniziativa, dimostrando di sapere, sapere essere e sapere fare. Ringrazio vivamente il Comitato Tecnico Organizzativo, composto dalla Dott.ssa Ketty Calù, il Dott. Salvatore Pellegrino e la Dott.ssa Caterina Campennì, per la preziosa collaborazione.

"Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo"