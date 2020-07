Villa San Giovanni: attenzione sui lavori di rifacimento del lungomare

L'8 luglio è stata ricevuta a Palazzo San Giovanni una delegazione di RFI Italferr, composta dall'Ing. Leocata, Responsabile dell'Area investimenti sud di RFI area Calabria e Sicilia, dai progettisti del gruppo del progetto e dal direttore dei lavori. Si è discusso dei lavori di mascheramento della variante di Cannitello e di restyling della via Marina Villa San Giovanni. Il 6 luglio sono stati consegnati i lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto integrato e la ditta con i progettisti dovrà redigere il progetto esecutivo entro 60 giorni. Dopo la consegna del progetto esecutivo si procederà alla fase esecutiva. Durante la realizzazione sono stati concordati una serie di incontri nei quali si procederà alla scelta della pavimentazione da installare, al tipo di ringhiera da utilizzare ed a tutti gli altri accessori e complementi di arredo come panchine e cestini sia per la Via Marina che per il grande parco che sorgerà dopo la copertura della variante di Cannitello. Per il Comune alla riunione erano presenti il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi, gli Assessori Imbesi e Morgante, il Consigliere Bellantone ed il funzionario del Settore Tecnico, Ing. Ascente. Si è deciso di instituire un tavolo tecnico permanente per seguire passo passo tutto l'iter realizzativo di questa importantissima opera che la Città attende da anni. Per la varainte si procederà con l'esecuzione in un unico lotto, mentre i lavori della Via Marina verranno divisi in tre fasi o lotti funzionali: completato un lotto si proseguirà con il secondo e poi col terzo quindi non tutta la via Marina verrà chiusa contemporaneamente. Il tempo di esecuzione dei lavori sarà di circa 300 giorni.

L'Amministrazione continua a seguire con impegno e dedizione questo grande progetto di riqualificazione della via Marina e di mascheramento del c.d. Ecomostro e cioè della variante di Cannitello. Si tratta del primo e più importante punto del programma amministrativo della coalizione nella convinzione che la via Marina e tutto il waterfront siano il più significativo biglietto da visita della Città ed il bene che tutti i cittadini ed i turisti devono godere in tutta la sua bellezza paesaggistica ed ora, grazie ai lavori, nella piena agibilità e funzionalità. Considerata l'importanza dell'opera vi è stata la condivisione con tutte le forze politiche, anche di minoranza consiliare.