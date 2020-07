Reggio Calabria, al via i tirocini formativi extracurriculari previsti dal Bluocean's Workshop Corso in Alta Formazione fotogiornalistica 2019/2020

Il Comune di Reggio Calabria – Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio culturale – avvia i tirocini formativi extracurriculari previsti dal Bluocean's Workshop Corso in Alta Formazione fotogiornalistica 2019/2020.

Il Bluocean's Workshop, in collaborazione con l'Università per Stranieri, avvia l'appuntamento di tirocinio sul campo per i propri corsisti presso gli uffici degli Enti partner del progetto Bluocean: particolare entusiasmo per i corsisti, la cui attività sarà retribuita da voucher della Regione Calabria, che animeranno per sei mesi spazi istituzionali sempre più importanti nell'economia degli Enti.

L'Amministrazione comunale conferma e ratifica la collaborazione con Bluocean s.r.l. certificando di anno in anno la qualità dei tirocinanti ed il contributo registrato presso gli Enti coinvolti le cui attività potranno essere valorizzate con le nuove professionalità.

I corsisti sono stati selezionati da Bluocean nell'ambito delle proprie attività di Alta Formazione offerte in collaborazione con l'Università per Stranieri di Reggio Calabria.

Nei sei mesi già svolti di attività didattica del Bluocean's Workshop con moduli d'aula e sul campo i corsisti hanno avuto modo di formarsi attraverso confronti privilegiati con grandi maestri del fotogiornalismo contemporaneo come Randy Olson, Melissa Farlow, Paolo Petrignani, Mario Spada, Francesco Cito, Penny De Los Santos, Tony Gentile, Tiziana Faraoni, Daniele Zendroni, Marco Pinna, Lorenzo Pesce, Angelo Raffaele Turetta, Massimo Sestini, Daria Scolamacchia, oltre a sessioni tecniche dirette da esperti in psicologia, giornalismo, giurisprudenza e materie economiche.

"L'esperienza maturata in aula sarà messa in pratica e diventerà operativa all'interno dei Settori dell'Amministrazione comunale potenziandone l'efficacia comunicativa", così l'assessore Irene Calabrò commenta l'avvio del periodo di tirocinio, sottolineando l'alta qualità del percorso formativo e della attività formativa specialistica nell'ambito della fotografia e del fotogiornalismo. "Un plauso a Francesco Scarpino e a tutto lo staff di Bluocean s.r.l. che ha tradotto in chiave imprenditoriale una passione – quella per la fotografia - ed elevato il settore della comunicazione non solo a vantaggio della Città di Reggio Calabria, ma dell'intera Regione. Tale impegno si traduce in opportunità per tanti professionisti che vogliono integrarsi in un mercato vario e in continua trasformazione come esperti nei molteplici settori della comunicazione".