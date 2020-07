San Ferdinando (RC), rapina in ufficio postale: due banditi in fuga

Due uomini, la cui identità al momento è ignota, hanno fatto irruzione questa mattina, pistola in mano e volto coperto, nell'ufficio postale di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, portando via in pochi minuti un bottino di 7mila euro. Al momento dell'irruzione, nell'ufficio postale c'era poca gente. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, analizzando le immagini della videosorveglianza e poi mettendosi alla caccia dei due rapinatori anche con l'ausilio di un elicottero.

Dettagli Creato Martedì, 07 Luglio 2020 16:42