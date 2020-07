La squadra di Fratelli d'Italia si allarga: Gaetano Topa nuovo responsabile dipartimento sanità del partito

"Orgoglioso e felice per il nuovo ingresso in Fratelli d'Italia. Il gruppo dirigente cresce e si qualifica grazie al prezioso contributo che darà il dott. Gaetano Topa. Sarà lui il responsabile del dipartimento sanità del partito, per la provincia di Reggio Calabria. Ortopedico dell'A.O. "Bianchi Melacrino Morelli", di assoluto prestigio non solo a livello regionale, e persona dal grande bagaglio umano, metterà la sua competenza e il suo spessore a disposizione di una comunità politica che vuole affrontare i temi di attualità sociale con l'apporto delle massime eccellenze.

Già docente tra l'altro di Ortopedia e Traumatologia presso l'Università degli Studi di Catanzaro e del "Master Biomedico" presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Ingegneria, porterà all'interno del partito la sua esperienza relazionale con il mondo accademico ed universitario.

Ringraziandolo per aver accettato il mio invito ad organizzare e rafforzare il partito di Fratelli d'Italia, con idee e competenze settoriali, auguro al dott. Topa un buon lavoro, certo che sarà in grado di sviluppare la nostra azione politica e di proposta su un comparto molto delicato per la nostra provincia, qual è la sanità". Lo si legge ina una nota di Denis Nesci, commissario provinciale Fratelli d'Italia.