Caulonia (RC), pubblicato l’avviso sui centri estivi

Il Comune di Caulonia ha pubblicato l'avviso per l'individuazione di soggetti attuatori dei centri estivi per minori 0-14 anni a valere sulle risorse del Ministero per le Politiche della Famiglia. Al Comune di Caulonia sono state assegnate €19.000 destinate a favorire interventi per i centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinate ai bambini della predetta fascia di età.

Gli Enti o Associazioni aventi i requisiti saranno iscritti ad un elenco comunale al quale le famiglie, individuate tramite separato avviso pubblico, potranno attingere per scegliere il centro estivo presso il quale iscrivere i propri figli.

Nella scelta dei minori sarà data priorità alle famiglie con minori in situazione di svantaggio socio economico.

Dopo un periodo così difficile, nel quale quelli più colpiti dal lockdown - si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale di Caulonia - sono stati i nostri bambini e i nostri ragazzi, questa è la giusta attenzione che gli viene riservata per godersi all'aria aperta, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, le attività ludico-ricreative di cui hanno bisogno dopo un lungo isolamento forzato. L'avviso completo, le modalità di partecipazione, la modulistica e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune.