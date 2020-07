Un calabrese alla guida della UIL: l'augurio di Patrizia Foti, segretario generale territoriale UILPA di Reggio Calabria

"Questo è un anno particolare che ha provato l'umanità intera e che, ancora oggi, ci porta a mettere in atto tutte quelle azioni necessarie a cancellare dalla nostra mente gli orrori vissuti. La voglia di cambiamento e di rinnovamento sono due delle azioni che stanno prevalendo nell'immaginario sociale proprio perché proiettano "l'uomo" in una dimensione lontana e apparentemente distante da quella appena vissuta.

La notizia del passaggio di consegne tra Carmelo Barbagallo e Pierpaolo Bombardieri al vertice della UIL avviene in un momento importante di transizione e in un contesto sociale scevro di sicurezze e certezze".

A parlare è Patrizia Foti - Segretario Generale Territoriale di Reggio Calabria e Vice Coordinatore Nazionale Giustizia della UILPA che, alla vigilia della nomina ufficiale, esprime il proprio entusiasmo per la scelta dell'elezione di un calabrese come Pierpaolo Bombardieri a Segretario Generale della UIL.

"Una scelta oculata quella di Carmelo Barbagallo – prosegue Foti – che porterà nuova linfa alla UIL e certa di una continuità di quella politica vincente fino a oggi attuata e che ha portato ottimi risultati in termini di vittorie sindacali e tutela di tutti lavoratori.

Con la costanza nel perseguire le ingiustizie, la UIL ha garantito ai lavoratori di categoria, non solo il benessere dell'ambiente lavorativo, ma anche la tutela dei loro sacrosanti diritti, giornalmente calpestati da inadeguate scelte politiche e amministrative. I caratteri essenziali scritti nel DNA dell'Unione Italiana Lavoratori, continueranno a essere trasmessi come codice genetico da Pierpaolo Bombardieri grazie alle sue doti di fervente sindacalista da sempre impegnato nella lotta contro le prevaricazioni.

A beneficiare di queste doti non solo il territorio italiano, ma anche per quello calabrese che si arricchisce di un importante componente come Bombardieri, da sempre attento alle necessità della propria terra.

Nell'augurare al neo segretario nazionale UIL Pierpaolo Bombardieri un proseguo di carriera foriero di soddisfazioni e vittorie sindacali - conclude Patrizia Foti - voglio esortarlo a proseguire con coraggio, passione e determinazione e con la convinzione che il nuovo mandato espletato col cuore sarà fonte di rinnovamento e continuità, per diventare il vero protagonista del futuro della UIL assieme alle nuove generazioni".