Reggio, il 3 luglio al Parco Ecolandia la presentazione dell’associazione ambientalista “Fare Verde”

Domani, venerdì 3 luglio, alle ore 18:30, il Parco Ecolandia ospiterà la presentazione dell'Associazione "Fare Verde" che torna a operare nel territorio reggino con la costituzione di un direttivo chiamato ad affrontare importanti sfide che riguardano l'ambiente e l'ecologia, provando a immaginare la Reggio del futuro.

L'associazione, costituita ufficialmente nel 1987, ha la missione di riportare la vita vegetale, animale, umana al centro dell'attenzione e lavorare disinteressatamente per risparmiare la Terra da sprechi e aggressioni.

L'evento sarà occasione per proporre itinerari turistici naturalistici e per avviare un dibattito diretto a individuare possibili soluzioni sulla questione dell'emergenza rifiuti che sta mettendo in ginocchio la città e che si è trasformata in un'emergenza ambientale e sanitaria.

Si invitano cordialmente la cittadinanza e le testate giornalistiche a essere presenti alla presentazione.