Polistena: Antonio Versavia commissario e portavoce del neocostituito circolo di Fratelli d'Italia

"Nell'ambito della riorganizzazione territoriale del Partito "Fratelli d'Italia" - si legge in una nota di Antonio Versavia - dopo la vittoria alle ultime elezioni Regionali, mi è stato chiesto di voler assumere l'oneroso incarico di Commissario e Portavoce del neocostituito circolo di Fratelli d'Italia di Polistena denominato "5 luglio 1971": grato ed orgoglioso, mi auguro di poter meritare la fiducia accordatami dal Commissario Provinciale, Denis Nesci. Mi impegnerò con umiltà, abnegazione e coerenza per dar voce ed opportunità di confronto agli elettori, agli iscritti ed ai simpatizzanti di Fratelli d'Italia a Polistena, dove alle ultime elezioni regionali il partito è stato primo per numero di voti con il 19,59%. Ci aspettano nuove importanti sfide in un momento storico in cui tutte le forze politiche devono dare il loro contributo di idee e visione del futuro e noi lo faremo mettendo alla base i nostri valori fondamentali: coesione nazionale, tutela della vita e della famiglia, libertà e legalità. Faremo tutto quello che è possibile per dare nuova luce al nostro territorio e questo potrà avvenire grazie a tutti quelli che si riconoscono nei nostri valori e che con le loro proposte, il loro impegno ed il loro voto daranno forza a Fratelli d'Italia".

Dettagli Creato Mercoledì, 01 Luglio 2020 20:12