I sindaci della Locride precisano: "Video non promosso da noi, lo scopo non era denigrare il Nord ma promuovere la Calabria"

"In merito alle polemiche suscitate in seguito alla diffusione di un video di promozione turistica della Locride, prodotto e realizzato dal massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale del Comune di San Luca, è opportuno fare alcune precisazioni". E' quanto scrivono in una nota il presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro, il presidente del Comitato dei Sindaci Giuseppe Campisi, i consiglieri regionali della Locride Giacomo Crinò e Raffaele Sainato.



"Il video-spot di cui trattasi, come già detto, non è stato promosso dai Sindaci della Locride. Lo spirito degli autori, - si legge nella nota - per come è stato rappresentato, non era rivolto né a "denigrare" né ad "offendere" le Regioni del Nord Italia, ma esclusivamente a promuovere un territorio, quello della Locride, intriso di arte, storia e cultura.

Siamo convinti che il modo migliore per risollevare le sorti del Paese sia esaltare l'unità nazionale e collaborare con intenti unitari. Al Presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ha rilasciato dichiarazioni in merito, suggeriamo di approfondire meglio, rinunciando a giudicare le comunità del Sud secondo stereotipi e cliché appartenenti ad una retorica vecchia e logora. Inoltre lo invitiamo a prendere le distanze, sempre e comunque, dalle migliaia di articoli di giornali padani che contrappongono il Nord al Sud.

A lui rivolgiamo il nostro invito a visitare la Riviera dei Gelsomini, terra accogliente e civile, saremo felici di ospitarlo e mostrargli le sue bellezze.

L'Associazione dei Sindaci della Locride ha sempre avuto il massimo rispetto per le Istituzioni ed ha sempre lavorato per promuovere lo sviluppo e la crescita delle comunità che rappresenta, anche rivendicando investimenti per tutte quelle opere strategiche necessarie a garantire a questo territorio le stesse opportunità di tutti gli altri territori nazionali. Continuiamo a lavorare responsabilmente per garantire, a tutti i cittadini, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione repubblicana, anche in questa difficile fase di emergenza sanitaria nel massimo rispetto di tutti coloro i quali hanno sofferto e perso la vita a causa del coronavirus".