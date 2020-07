Spot Locride, Magorno (IV): "Non condivisibile, ma la Calabria non ha nulla di meno rispetto alle altre regioni"

"La Calabria è una terra meravigliosa, una regione tutta da scoprire in grado di regalare emozioni in ogni angolo che si visita. Lo spot di cui si parla in queste ore non è condivisibile, perché non abbiamo bisogno alcuno di metterci in competizione con altri territori. Allo stesso modo, però, è ai limiti dell'incredibile che dal Nord arrivino recriminazioni quando spesso siamo stati noi calabresi a essere vittime di pregiudizi. L'Italia è Italia e la Calabria non ha nulla di meno rispetto ad altre regioni".

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.