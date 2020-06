Dai primi giorni di luglio anche gli uffici della 3^ Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria siti in via Montello n.10, nei pressi della villetta del quartiere di S. Caterina, si potranno direttamente rilasciare o rinnovare le carte d'identità elettroniche.

Lo comunicano gli ex consiglieri della 3^ Circoscrizione (S. Caterina - San. Brunello – Vito) Guglielmo De Carlo, Antonello Scopelliti, Giovanni Paviglianiti, Alessandro Elia, Nino Motta, Nino Cardia, Mario Vetere, Domenico Cuzzola, Fabio Viglianti, Nino Barillà, Gianluca Romeo, Demetrio Giuffré e Luisa Cipolla, costituitisi in un comitato spontaneo per farsi portavoce delle esigenze del territorio, ruolo che hanno, comunque, continuato a svolgere anche dopo la chiusura delle circoscrizioni avvenuta nel 2011.

Gli uffici della 3^ Circoscrizione che servono un'ampia e popolosa zona della città, nel momento in cui furono istituite le carte d'identità elettroniche, non furono inseriti come postazione per l'avvio del servizio.

"Grazie alla sensibilità dell'Amministrazione comunale, nello specifico del vicesindaco Armando Neri e del consigliere comunale Paolo Brunetti, finalmente, sono state accolte le reiterate richieste del Comitato che sollecitava l'attivazione del servizio.

Il Comitato ringrazia, inoltre, la dirigente al settore Servizi demografici e decentramento Carmela Stracuzza e la P.O. Severina D'Elia che hanno prontamente dato seguito, a livello amministrativo, a quanto indicato dai politici.

Questo fondamentale servizio pubblico – commentano i componenti del Comitato - permetterà di soddisfare le esigenze dei cittadini della circoscrizione di S. Caterina, di quelli residenti nelle confinanti circoscrizioni di Archi e Tremulini e, non ultimo, decongestionerà l'affluenza nell'ufficio anagrafe del centro".

I componenti del Comitato invitano tutti gli ex consiglieri della 3^ Circoscrizione che hanno voglia di aiutare la comunità ad unirsi a loro.