Reggio, l'ANPI: "Al fianco dell'Arcigay per la realizzazione dei valori della Costituzione"

L' ANPI di Reggio Calabria - si legge in una nota - apprezza e condivide l'iniziativa programmata dall'Arcigay "I due mari" per le ore 18.30 di sabato 27 giugno 2020 presso l'Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

L'Associazione dei Partigiani sottolinea che da anni prosegue la sinergia con l'Arcigay, così come prosegue positivamente con tutte le associazioni, i movimenti e le organizzazioni che sono impegnate per la difesa e la realizzazione della nostra Costituzione.

I valori e gli obiettivi del PRIDE sono infatti gli stessi per i quali l'ANPI si batte fin dalla sua fondazione, nel 1945, negli stessi giorni in cui l'Italia si liberò e fu liberata dagli orrori della guerra e della dittatura fascista e nazista; gli stessi valori che furono introdotti nella nostra Carta Costituzionale ed in particolare nell'articolo 3 che sancisce "l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ". Con questa consapevolezza una delegazione dell'ANPI parteciperà al flash mob di sabato 27 giugno, nel rispetto delle regole emanate per contrastare l'attuale emergenza sanitaria.