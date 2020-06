Coronavirus: Palmi riapre. Il sindaco: "Meta turistica più sicura d'Italia, vi aspettiamo"

"Oggi pomeriggio, a partire dalle 14, si riparte, si riapre". Così sulla sua pagina facebook il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio sulla la revoca della parziale zona rossa disposta dalla Regione Calabria a seguito della positività al Covid di 8 persone. "Potremo nuovamente tornare a godere del mare cristallino dopo giorni di restrizioni che peò ci hanno permesso di tutelare la salute pubblica", ha detto il sindaco che ha ringraziato, oltre ai cittadini, anche le forze dell'ordine, la Protezione Civile, ll'Asp, la Regione Calabria e la Prefettura.

Nessun nuovo caso positivo, dunque, tra i numerosi tamponi effettuati in questi quattro giorni di monitoraggio. "Palmi è la meta turistica più sicura d'Italia - ha aggiunto il primo cittadino - il mio invito è quello di venire". "Le strutture ricettive sono pronte ad accogliere chi vorrà venire in questo paradiso in terra".