Reggio, “Come proteggere la propria creatività”: ecco il webinar promosso dall’Abarc

L'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria non si è sottratta alla sfida che l'emergenza sanitaria ha imposto. Fin dai primi giorni di lockdown, l'offerta formativa è stata riprogettata: lezioni, esami e sedute di laurea si sono convertite online.

È in questo contesto che è stato organizzato il webinar "Come proteggere la propria creatività – diritto d'autore, marchi, design, software, brevetti" a cura del prof. Massimo Monorchio, docente di Applicazioni Digitali per le Arti Visive, nell'ambito del corso di Metodologia Progettuale per la Comunicazione Visiva. L'appuntamento è per il 26 giugno alle ore 10.00. L'incontro online – fruibile dagli studenti su piattaforma MEET – avrà come ospite l'ingegnere Angelica Pirrello, responsabile Area Innovazione, Brevetti e Trasferimento Tecnologico e IN.FORM.A. - Azienda Speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria. In questa sede inedita, gli studenti potranno confrontarsi con un'esperta del settore che illustrerà le procedure (e i relativi vantaggi) per la tutela di marchi, design e brevetti. Il webinar si concluderà con una sessione di domande e risposte sul tema delle imprese innovative.