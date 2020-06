Reggio, Pianese (Coisp): “Abbiamo denunciato dirigente De Pascale”

"Abbiamo denunciato alla Procura generale della Corte dei Conti il dirigente Antonio De Pascale, in forza a Reggio Calabria, per aver impiegato appartenenti e mezzi della Polizia di Stato, durante l'emergenza sanitaria da Covid, inviandoli in missione ad Agrigento e a Siracusa, con costi a carico dello Stato, per raggiungere due sindacalisti del Coisp, che in quelle province si trovavano per servizio, e notificare loro dei procedimenti amministrativi che ben potevano essere comunicati qualche giorno dopo, quando i due sarebbero rientrati a Reggio Calabria". Lo afferma Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Questo comportamento - prosegue - conferma l'attivita' antisindacale che il dirigente del Reparto mobile di Reggio Calabria da tempo sta attuando contro la nostra organizzazione, impegnata nell'introdurre nel Reparto Mobile di Reggio strumenti amministrativi per una gestione del personale piu' trasparente possibile. La situazione verra' anche portata all'attenzione dell'Autorita' giudiziaria competente".

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Giugno 2020 19:05