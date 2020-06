Lessico politico IV: il 27 giugno incontro con Carla Danani

L'appuntamento conclusivo della quarta edizione di "Lessico politico" si svolgerà sabato 27 giugno 2020 e vedrà protagonista Carla Danani dell'Università di Macerata. Il lemma in questione sarà quello dell'"Abitare", il cui significato etimologico anziché cogliere il rapporto di essere in un luogo, denota la relazione di avere un luogo – per esempio una casa, una strada, una città – nella precisa misura in cui lo si ha di solito, con abitudine, in quanto lo si continua ad avere. Abitare un luogo è uguale ad averlo abitualmente, dunque, a usarlo senza consumarlo ma prendendosene cura. «Le pratiche dell'Abitare insieme a quelle della Cooperazione sono da intendere come due degli ingredienti fondamentali del progetto di società delineato nella Costituzione antifascista e come parole chiave per costruire comunità più vivibili, per un mondo più amichevole e gentile» – così commenta il Direttivo di Scholé.

L'incontro si svolgerà alle ore 17.00 in diretta sulla pagina Facebook "Filosofia Roccella Scholé" e sarà preceduto dai saluti del sindaco di Polistena, Michele Tripodi, e da quelli del Rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato. L'iniziativa è organizzata da Scholé in collaborazione con il Comune di Polistena e per questa nuova edizione gode pure dell'intesa con l'Università di Macerata, l'Ateneo col quale Scholé ha siglato un accordo di collaborazione nel 2019 che va a formalizzare un proficuo rapporto che esiste ormai da molti anni.

Tutte le informazioni sugli incontri passati, sui relatori e sui temi sono disponibili sul sito web www.filosofiaroccella.it e sulle pagine Facebook/Instagram Filosofia Roccella Scholé.