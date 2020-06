Coronavirus, Ferraro (Fials RC): “Ecco le nostre proposte”

"Se è arrivata la FASE 2, vale anche per le riflessioni e la ricerca delle criticità che, a Marzo ed Aprile, sottoposti ad un vero e proprio bollettino di guerra giornaliero, non era giusto fare.

Protesta e Proposta questo è il nostro credo sindacale non scalfito dalle numerose passerelle mediatiche a cui in questi mesi ci hanno abituato i politici , sindacalisti e tuttologi ad ogni e di ogni livello.

Analizzando i fatti e le conseguenze bisogna dire che in Regione Calabria ,sicuramente , tranne qualche caso di rientro, rispetto alla media nazionale di certe Regioni ( Lombardia, Veneto, Emilia Romagna ) poco è successo in termini pandemici .

Ma guardando dentro i fatti dobbiamo registrare 97 morti che, aldilà del numero, sono vite umane indipendentemente dall'età, la maggior parte dei quali ricoverate in RSA.

Abbiamo avuto un Comitato Tecnico Scientifico che si doveva occupare di DPI ( Dispositivi Protezione Individuale )nominato dal Commissario Cotticelli con DCA 74/2020 i cui componenti erano i rappresentanti di CGIL – CISL e UIL e sappiamo tutti quali difficoltà si è avuto negli ospedali, nelle ASL , nella Sanità Privata per avere i DPI tant'è che si sono avuti oltre 200 contagiati tra gli operatori sanitari pubblici e privati .

Si è nominato da parte del Presidente della Regione un Comitato Tecnico Scientifico ( il termine va tanto di moda ) su base fiduciaria. Bene, se non fosse che un autorevole esponente dello stesso Comitato ( il Dott. Raffaele Bruno Primario infettivo logo Ospedale San Matteo Pavia) ha smentito la stessa Presidente dea Regione sulla riapertura delle attività per il 04 Maggio 2020.

Inotre ,un' altro medico del Comitato Scientifico e tristemente famoso per avere apposto la sua firma ai DCA con i quali sono stati chiusi ben 19 ospedali in Calabria, disattivato tutti i posti letto di Dermatologia , Oculistica e Radioterapia Oncologia per ben 1.700 Posti Letto complessivi.

Ora, passata la festa e gabbato lo santo come dicevano gli antichi bisognerebbe pensare alla ristrutturazione del SSR anche alfine di poter gestire al meglio un eventuale non auspicabile ritorno pandemico. A tale scopo sommessamente , non essendo al livello del Comitato Tecnico Scientifico Regionale né del distruttore seriale di ospedali riteniamo importante che si programmino le seguenti proposte:

1)Creazione in ognuno dei 4 ospedali ab Calabresi di 12 posti di Terapia Intensiva attivi, manutentati e pronti all'uso;

2)Attivazione Assunzioni Infermieri di Famiglia ( 280 unità ) e Ass. Sociali per Ass. Territoriale per come previsto da D.L. 34 del 18/05/2020

3)Recensione di tutte le risorse umane del SSR per evitare imboscamenti e ottimizzare le risorse;

4)Attivazione di tutti i Posti Letto previsti con DCA 64 del 2016 e riattivazione ospedali periferici

chiusi e riaperti dalla giustizia amm.va ;

5)Attivazione immediata delle procedure di stabilizzazione dei 1000 precari della Sanità Calabrese e piani di fabbisogno mirati al'assunzione personale " front line " ( Medici, Infermieri, OSS, Tecnici ecc.... );

6)Attivazione non di un ennesimo Comitato Scientifico ma di un Tavolo Tecnico Permanente che serva a definire percorsi certi ed a risolvere criticità del SSR;

7)Ultimo ma non per ultimo, l'immediata pubblicazione del bando per Direttori Generali, a cui possono partecipare solo coloro i quali sono inseriti nell'albo nazionale , sostituendo gli attuali Commissari del Decreto Calabria alcuni dei quali senza titoli prescritti.

I cittadini hanno votato a Gennaio 2020 per il cambiamento che deve essere fatto non a parole ma con provvedimenti seri e determinati , anche per evitare oltre al risciaquo. di vecchie logiche clientelari anche il riciclo di manager buoni per tutte le stagioni.

Attendiamo di vedere aperte le porte della Cittadella alla FIALS per illustrare le nostre proposte di Sanità Regionale al Presidente della Regione Calabria per come la stessa ha dichiarato in Consiglio Regionale della Calabria. Per tali motivi la FIALS manifesterà il 25 Giugno 2020 dalle ore 9.30 alle 12.30 con i suoi militanti presso a Sede della Cittadela Regionale". Lo scrive il segretario territoriale Fials, Bruno Ferraro.