Lazzaro, balneazione sicura e maggiori tratti di litorale fruibile grazie al ripascimento

Dovrebbero essere consegnati ad inizio della prossima settimana i lavori di difesa costiera e ripascimento finanziati, progettati e curati dalla Città Metropolitana e che interesseranno anche alcuni tratti del lungomare Ottaviano Augusto e Cicerone di Lazzaro.

Dopo un primo sopralluogo - si legge in una nota stampa del Comune di Motta San Giovanni - svoltosi nelle scorse settimane, al fine di garantire maggiori opportunità ai residenti e a quanti scelgono Lazzaro per trascorrere le proprie vacanze e aumentare i tratti di litorale sicuri e confortevoli destinati alla balneazione, il sindaco Giovanni Verduci ha emesso apposita ordinanza propedeutica all'esecuzione dei lavori.

Con l'ordinanza, nel prendere atto di quanto disposto dalla Città Metropolitana, il primo cittadino dispone che in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ripascimento, sarà comunque garantita la fruibilità dell'arenile e dell'attività di balneazione con esclusione dei singoli tratti di volta in volta interessati e solo per le ore e i giorni necessari.

Saranno adottati nuovi ed ulteriori provvedimenti, specifici per i singoli tratti, e sarà garantita l'opportuna informazione attraverso la cartellonistica e la presenza della polizia municipale.

Comprensibile ma ingiustificato, quindi, l'allarmismo dettato da una superficiale e sommaria lettura dell'ordinanza pubblicata il 23 giugno.

L'Amministrazione comunale sta prestando massima attenzione alla stagione estiva, investendo molto sulla frazione di Lazzaro e sulle capacità attrattive del suo litorale.